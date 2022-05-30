Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал" (внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован), следует из данных ведомства.

По данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ ограничивается к сайту memohrc.org по требованию Генпрокуратуры от 28 мая. Блокировка началась в тот же день - 28 мая, следует из данных организации "Роскомсвобода", которая делает выгрузку из реестра запрещенной в РФ информации.

Сайт ПЦ "Мемориал" в России в настоящее время недоступен, убедился "Интерфакс".

"Интерфакс" направил в РКН запрос о причинах блокировки.

Ликвидация ПЦ "Мемориал" в РФ

29 декабря 2021 года Мосгорсуд по иску городской прокуратуры ликвидировал правозащитный центр. За день до этого Верховный суд России ликвидировал по иску Генпрокуратуры международное историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в России НКО-иноагентом).

Поводом для ликвидации организаций были названы неоднократные, грубые нарушения ими законов и иных правовых актов. В иске Мосгорпрокуратуры, в частности, говорилось, что в материалах ПЦ "Мемориал" организации "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций, к примеру, таких, как запрещенные в России "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы".

В решении Мосгорсуда говорилось, что "из обстоятельств, установленных в ходе судебного разбирательства по настоящему делу, следует, что Межрегиональная общественная организация "Правозащитный центр "Мемориал", будучи в установленном законом порядке признанной организацией, выполняющей функции иностранного агента, в своей деятельности демонстрирует устойчивое пренебрежение к требованиям Федерального закона "О некоммерческих организациях".

5 апреля Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляцию правозащитников на решение о ликвидации ПЦ "Мемориал", оно вступило в силу.