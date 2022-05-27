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Хинштейн увязал вопрос блокировки YouTube в РФ с действиями самой платформы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вопрос блокировки YouTube в России зависит, прежде всего, от действий самой платформы, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Я очень рассчитываю на то, что этого не произойдет, но главный ответ должно дать не государство и не Роскомнадзор, а сама корпорация YouTube", - сказал Хинштейн в пятницу, отвечая в эфире "ВКонтакте" и "МК" на соответствующий вопрос.

Глава комитета считает, что "YouTube просто проверяет Россию на прочность", в частности, об этом говорит "массированная реклама антироссийского свойства".

Вместе с тем, у "YouTube нет замены в России, и главными пострадавшими станут наши граждане", добавил Хинштейн. По его словам, "отечественный аналог Rutube до такого уровня еще не дошел", но есть надежда, что дойдет.

"Я не сторонник блокировки YouTube", - сказал Хинштейн.

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