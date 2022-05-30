В Ростовской области задержан отец ребенка, найденного в сумке на дне реки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Ростове задержан в качестве подозреваемого в убийстве отец мальчика, тело которого накануне нашли в сумке на дне реки. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель Ростова-на-Дону – отец погибшего ребенка. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, он пояснил, что рано утром 28 мая 2022 года он увидел, что ребенок не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, версия подозреваемого будет проверена в ходе расследования. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить причину смерти ребенка. В отношении задержанного решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство малолетнего", после обнаружения тела ребенка 5-7 лет в реке Темерник Ростовской области.