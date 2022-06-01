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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Арестован отец ребенка, найденного в сумке на дне реки в Ростовской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ростове-на-Дону арестовал местного жителя, который подозревается в убийстве своего малолетнего сына, сообщает управление СК РФ по региону

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье "убийство малолетнего" после обнаружения тела ребенка 5-7 лет в реке Темерник Ростовской области.

В качестве подозреваемого в убийстве был задержан отец мальчика. Он сообщил, что рано утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни, и, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку.

Ростовская область
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