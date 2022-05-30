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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Тело ребенка обнаружено в сумке на дне реки в Ростовской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства ребенка после обнаружения его тела на дне реки Темерник в Ростовской области, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении на дне реки Темерник в вещевой сумке тела малолетнего мальчика (на вид 5- 7 лет) с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Личность ребенка пока не установлена.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что ведомство поставило на контроль ход расследования дела.

Ростовская область
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