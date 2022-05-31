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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

В ЕС назвали временным решение не вводить эмбарго на российскую нефть

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Решение лидеров ЕС не вводить эмбарго на нефть, получаемую из РФ по трубопроводам - временное, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Поставки по трубопроводам - это временная мера", - сказал она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС.

При этом Мишель не обозначил срок, о котором может идти речь.

Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это исключение коснётся 10% импортируемой нефти из РФ. По ее словам, "мы скоро вернёмся к обсуждению темы" о сроках разрешения на покупку такой нефти.

Также она добавила, что лидеры стран ЕС решили в рамках следующего санкционного пакета запретить компаниям из ЕС страховать российские суда.

Шарль Мишель
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