В ЕС назвали временным решение не вводить эмбарго на российскую нефть

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Решение лидеров ЕС не вводить эмбарго на нефть, получаемую из РФ по трубопроводам - временное, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Поставки по трубопроводам - это временная мера", - сказал она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров ЕС.

При этом Мишель не обозначил срок, о котором может идти речь.

Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это исключение коснётся 10% импортируемой нефти из РФ. По ее словам, "мы скоро вернёмся к обсуждению темы" о сроках разрешения на покупку такой нефти.

Также она добавила, что лидеры стран ЕС решили в рамках следующего санкционного пакета запретить компаниям из ЕС страховать российские суда.