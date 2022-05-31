Число госпитализаций с COVID-19 в России за сутки выросло в 2,8 раза

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 526 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 275. Количество заболевших за сутки в РФ после небольшого роста вновь опустилось до минимальных значений середины апреля 2020 года.

Количество госпитализаций за сутки составило 2 536 человек (накануне - 891) и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 184,6%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 72 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

Скончались от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 88 человек, накануне штаб сообщал о 74 умерших.

Выздоровели за сутки 5 486 человек, или на 36,5% больше в сравнении с 30 мая.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 331 363 случая заражения коронавирусной инфекцией, 379 117 умерших и 17 739 356 выписанных.