В России за сутки коронавирусом заболели 4,1 тыс. человек

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4,1 тысячи случаев, госпитализированы за сутки более 2,2 тысячи человек, скончались 83 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"По состоянию на 1 июня, в РФ выявлено 4 151 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 281 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 83 человека, накануне штаб сообщал о 88 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 526 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 625.

"Выздоровело за сутки 5 628 человек, или на 2,6% больше в сравнении с 31 мая", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 335 514 случаев заражения коронавирусом, 379 200 умерших и 17 744 984 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.