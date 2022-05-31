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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Wildberries запустил опцию постоплаты для большинства покупателей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Wildberries, крупнейший в РФ онлайн-ритейлер, который перешел на полную предоплату заказов в начале пандемии, в конце мая запустил опцию оплаты при получении заказов для 75% покупателей.

Онлайн-оплата при получении заказа в пункте выдачи осуществляется с банковской карты покупателя, ее необходимо заранее привязать в личном кабинете во время формирования заказа, говорится в сообщении компании.

"Мы стремимся улучшать сервис для наших пользователей, мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции - в частности, пользоваться возможностями постоплаты", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Параметры условий отказа от товаров или возврата будут и дальше меняться - это позволит мотивировать пользователей к осознанным заказам и поощрять покупателей с низкой долей возврата вещей", - подчеркнули в.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС. Кроме РФ Wildberries работает в ряде зарубежных стран.

Wildberries
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