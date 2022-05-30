Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов.

Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

Новый сервис позволит привлечь на онлайн-платформу продавцов специализированного ассортимента и значительно его расширить, в том числе за счет продаж параллельного импорта, говорится в сообщении Wildberries.

Кроме того, маркетплейс значительно увеличил ассортимент автотоваров - на 1 млн SKU, до свыше 2,2 млн. В планах - расширить ассортимент еще в два раза в 2022 году.

"Мы запустили продажи автотоваров в 2020 г. и видим, что интерес покупателей к ним динамично растет. В 2021 году оборот этой категории на Wildberries вырос на 205% год к году, а в I квартале 2022 года - на 223% год к году", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС. Кроме РФ Wildberries работает в ряде зарубежных стран.