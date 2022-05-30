Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Wildberries запустил сервис поиска автозапчастей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил сервис поиска запчастей автомобилей и мотоциклов.

Поиск организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем компания добавит в каталог запчасти для грузового и коммерческого транспорта.

Новый сервис позволит привлечь на онлайн-платформу продавцов специализированного ассортимента и значительно его расширить, в том числе за счет продаж параллельного импорта, говорится в сообщении Wildberries.

Кроме того, маркетплейс значительно увеличил ассортимент автотоваров - на 1 млн SKU, до свыше 2,2 млн. В планах - расширить ассортимент еще в два раза в 2022 году.

"Мы запустили продажи автотоваров в 2020 г. и видим, что интерес покупателей к ним динамично растет. В 2021 году оборот этой категории на Wildberries вырос на 205% год к году, а в I квартале 2022 года - на 223% год к году", - отметили в пресс-службе Wildberries.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Оборот компании по итогам 2021 года вырос на 93%, до 844 млрд рублей с НДС. Кроме РФ Wildberries работает в ряде зарубежных стран.

Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Заявка на прокачку газа через Украину остается на одном уровне девятый день подряд

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Сбербанк снизил ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке

Заявка на прокачку газа через Украину остается минимальной восьмой день подряд

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

РФ к концу июня подготовит механизм расчетов с инвесторами без лицензии от США

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

РФ может временно запретить экспорт риса

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года

Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });