Минобрнауки рекомендовало вузам прекратить сотрудничество с Erasmus+

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования рекомендует всем российским вузам отказаться от сотрудничества в рамках программы Евросоюза по студенческим обменам Erasmus+.

"Минобрнауки России не рекомендует всем образовательным организациям РФ сотрудничество в рамках программы Erasmus+", - сообщила пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что "регламентом совета ЕС от 8 апреля 2022 года установлен запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под государственным контролем организациям по линии финансируемых из бюджета ЕС программ".

"Интерфакс" обратился за комментарием в российское представительство образовательной программы Erasmus+, но ответа не последовало.

В марте Erasmus + сообщали "Интерфаксу", что на тот момент не было случаев отказа от сотрудничества с российскими вузами в рамках данной образовательной программы.

Программа Erasmus+ направлена на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения, обмена студентами, ее финансирует ЕС.