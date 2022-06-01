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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Губернатор Ростовской области отменил все антиковидные ограничения

Губернатор Ростовской области отменил все антиковидные ограничения
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Все антиковидные ограничения, введенные ранее в Ростовской области, отменяются с 1 июня, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (в постановлении указывались ограничительные меры для нераспространения коронавируса в регионе - ИФ)", - написал губернатор.

Постановление было введено 5 апреля 2020 года, в нем описывались все профилактические меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. Последние послабления этих ограничений были объявлены 28 мая.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Ростовской области было выявлено 106 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения за весь период пандемии составило 376 653. Скончался 10 391 пациент. Прививки сделали более 2 млн жителей.

Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2022 годаПандемия коронавируса
Ростовская область
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