Губернатор Ростовской области отменил все антиковидные ограничения

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Все антиковидные ограничения, введенные ранее в Ростовской области, отменяются с 1 июня, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

"Только что подписал документ, отменяющий с 1 июня действие в Ростовской области 272-го постановления регионального правительства (в постановлении указывались ограничительные меры для нераспространения коронавируса в регионе - ИФ)", - написал губернатор.

Постановление было введено 5 апреля 2020 года, в нем описывались все профилактические меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. Последние послабления этих ограничений были объявлены 28 мая.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в Ростовской области было выявлено 106 случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения за весь период пандемии составило 376 653. Скончался 10 391 пациент. Прививки сделали более 2 млн жителей.