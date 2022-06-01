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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

Власти Крыма отменяют масочный режим

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах Крыма отменяется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В РоссииГубернатор Санкт-Петербурга призвал носить маски, несмотря на отмену масочного режимаЧитать подробнее

"Сегодня указ будет подписан об отмене обязательного масочного режима", - сказал Аксенов журналистам в среду.

Ранее аналогичное решение приняли некоторые другие регионы России, в том числе Севастополь.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Основные ограничения сняли весной 2022 года. Под запретом оставались массовые мероприятия, действовал масочный режим.

Крым коронавирус
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