Власти Крыма отменяют масочный режим

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Требование об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах Крыма отменяется, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня указ будет подписан об отмене обязательного масочного режима", - сказал Аксенов журналистам в среду.

Ранее аналогичное решение приняли некоторые другие регионы России, в том числе Севастополь.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Основные ограничения сняли весной 2022 года. Под запретом оставались массовые мероприятия, действовал масочный режим.