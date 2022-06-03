Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, провёл встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.

Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР.

"Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальтобетонного завода, завоз техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", - сказал Собянин журналистам, комментируя соглашение.

Глава республики Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь, которая оказывается ЛНР уже восемь лет. "Без этой помощи нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно", - заявил он.

Также подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

"Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка... Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", - заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.

Администрации Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.

Специалисты отчитались мэру Москвы о том, что на данный момент в Луганск завезены необходимые материалы и заведена техника для восстановления ряда объектов инфраструктуры, в том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.