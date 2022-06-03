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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин посетил с рабочей поездкой Луганск, провёл встречи с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым.

Собянин и премьер ЛНР Сергей Козлов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством ЛНР.

"Здесь в Луганске находится около 1500 работников различных подразделений комплекса городского хозяйства Москвы. Около 500 единиц техники. Начинаем монтаж асфальтобетонного завода, завоз техники, материалов, так что конкретная работа уже началась", - сказал Собянин журналистам, комментируя соглашение.

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Глава республики Леонид Пасечник поблагодарил Россию за помощь, которая оказывается ЛНР уже восемь лет. "Без этой помощи нам было бы очень тяжело, если не сказать невозможно", - заявил он.

Также подписана декларация об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском.

"Город Москва окажет гуманитарную помощь в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры двух городов - Луганска и Донецка... Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети. Работы большие, масштабные. Но я уверен, у нас все получится совместно с правительством ЛНР, городом Луганск и при поддержке жителей", - заявил Собянин журналистам, комментируя декларацию.

Администрации Москвы и Луганска выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей в таких областях, как наука и технологии, транспорт, инфраструктура, информационные технологии, социальная защита населения, здравоохранение, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства Луганска, в восстановлении которых уже участвуют московские специалисты.

Специалисты отчитались мэру Москвы о том, что на данный момент в Луганск завезены необходимые материалы и заведена техника для восстановления ряда объектов инфраструктуры, в том числе домов, школ, водоводов и теплотрасс.

Сергей Собянин Луганск Донецк ДНР ЛНР
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