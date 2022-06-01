Путин поддержал снабжение тяжелобольных лекарствами после 18 лет из средств "Круга добра"

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею обеспечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями лекарствами после достижения ими 18 лет за счет средств фонда "Круг добра".

В среду глава государства встретился с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко, который рассказал, что в данный момент средства фонда позволяют обеспечить тяжелобольных лекарствами и после достижения ими 18-летнего возраста.

"Давайте так и сделаем. Тем более, что у вас 60 млрд было запланировано, а реально получилось 80", - сказал президент. "Знаю, что фонд работает устойчиво - даже больше средств, чем предполагалось, 82 миллиарда (поступило), поэтому средств там достаточно", - отметил глава государства.

Ткаченко сообщил, что с учетом средств, сохраненных с прошлого года, на данный момент бюджет фонда составляет 122 млрд рублей.

"Таких детей будет всего 70-100 человек в год. Это очень важно, чтобы лечение не прекратилось. Иначе весь результат будет потерян", - сказал он.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе, редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента РФ в январе 2021 года. Его учредителем выступает Минздрав России.

Ранее сообщалось, что в 2021 году фонд обеспечил лекарствами более 2 тыс. детей с редкими заболеваниями. В 2022 году фонд обеспечил лекарствами около 3 тыс. детей с заболеваниями.