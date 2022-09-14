В Минздраве заявили о преодолении проблем с поставками лекарств для фонда "Круг добра"

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сложности, связанные с поставкой лекарств для фонда "Круг добра", преодолены, препараты есть в наличии, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Лекарственные препараты все поставляются. Были на определенном этапе логистические сложности в связи с изменением транспортного коридора, систем оплаты. Сегодня это все работает, препараты имеются в запасе", - сказал Мурашко в среду журналистам.

По его словам, ситуация с лекарствами находится на особом контроле.

Также есть планы по импортозамещению ряда препаратов, используемых фондом "Круг добра". Эти лекарства уже проходят клинические испытания, сообщил Мурашко.

"Круг добра" - фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, созданный по указу президента РФ в январе 2021 года. Его учредителем выступил Минздрав.

Ранее в СМИ сообщалось, что фонд "Круг добра" видит риск для стабильного обеспечения пациентов лекарствами и непрерывности терапии из-за увеличения сроков поставок на фоне санкций в отношении России.