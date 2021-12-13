Кабмин РФ выделит еще почти 22 млрд руб. на помощь тяжело больным детям

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит почти 22 млрд рублей на помощь тяжело больным детям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина заверил, что правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь.

Он отметил, что за счет выделенных средств фонд "Круг добра" обеспечивает тяжело больных детей лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе правительства, всего в фонд будет выделено более 21,8 млрд рублей. Из этой суммы 104 млн пойдёт на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займётся Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Остальная часть средств - более 21,7 млрд рублей - будет направлена фонду "Круг добра". "Эти деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - сообщили в пресс-службе.

Это уже четвёртый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжёлой патологией.