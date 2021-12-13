Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кабмин РФ выделит еще почти 22 млрд руб. на помощь тяжело больным детям

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство выделит почти 22 млрд рублей на помощь тяжело больным детям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина заверил, что правительство принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь.

Он отметил, что за счет выделенных средств фонд "Круг добра" обеспечивает тяжело больных детей лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе правительства, всего в фонд будет выделено более 21,8 млрд рублей. Из этой суммы 104 млн пойдёт на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займётся Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву.

Остальная часть средств - более 21,7 млрд рублей - будет направлена фонду "Круг добра". "Эти деньги пойдут на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации", - сообщили в пресс-службе.

Это уже четвёртый транш, который направляет правительство в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжёлой патологией.

Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 78,6 млрд рублей, на 2023 год - 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счёт отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Михаил Мишустин правительство

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

В Думе заявили, что не успеют принять закон о QR-кодах до конца года

"Мемориал" вычеркнул сотрудничавших с нацистами из списков жертв репрессий

Нападения в школах и вузах

Омбудсмен сообщила, что при взрыве в Серпухове пострадали 10 детей

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Владимир Кириенко назначен гендиректором VK
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 29,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Пандемия коронавируса

Привитые за рубежом смогут получить COVID-сертификат в РФ по тесту на антитела

Пандемия коронавируса

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами

Голикова назвала сроки действия сертификатов для граждан с антителами
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,8%

Нападения в школах и вузах

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на православную гимназию в Серпухове

Пандемия коронавируса

"Омикрон" выявили у 16 россиян, приехавших из ЮАР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });