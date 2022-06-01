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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

В России учредят премию имени Анатолия Лысенко для радио и телевидения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Правление Международной академии телевидения и радио (IATR) решило учредить премию имени тележурналиста Анатолия Лысенко, сообщила пресс-служба организации.

Там напомнили, что Лысенко был президентом Академии с момента ее основания в 2002 году.

Подробности о новой премии IATR обещает сообщить позднее.

1 декабря 2021 года президентом Академии избран журналист Леонид Млечин.

Тележурналист, гендиректор "Общественного телевидения России" Анатолий Лысенко умер 20 июня 2021 года.

IATR - неправительственная общественная организация, созданная в октябре 2002 года, в 2004 году получила международный статус. Она бъединяет профессионалов телевидения и радио из 26 стран четырех континентов. Награда "Академическое Признание" учреждена правлением IATR в 2012 году и ежегодно отмечает заметные и яркие события в сфере телевидения, радио и интернета.

IATR Анатолий Лысенко Леонид Млечин
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