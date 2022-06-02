Треть россиян выступила за запрет езды на электросамокатах на тротуарах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Треть россиян (33%) выступает за введение запрета на вождение электросамоката на тротуарах и в пешеходных зонах, среди сограждан в возрасте от 60 лет на таком нововведении настаивают 42% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в четверг на официальном сайте социологического института.

На вопрос об ограничениях, которые следует ввести, допускающих не более двух вариантов ответа, 41% россиян указали на ограничение возраста вождения, почти каждый четвертый (24%) считает, что, в первую очередь, необходимо ввести обязательную выплату компенсаций в случае причинения ущерба, каждый пятый (21%) уверен, что, прежде всего, нужно выделение отдельной категории прав на вождение электросамокатов, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, электросамокатом пользуются 11% россиян, в Москве и в Санкт-Петербурге 12%, и такая же доля приходится на города с населением не менее миллиона человек.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 27 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.