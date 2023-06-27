Электросамокатчика, сбившего 4-летнюю девочку, будут судить в Москве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту наезда юношей на самокате на четырехлетнюю девочку в столице направлено в суд.

Перовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по обвинению 19-летнего юноши по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Днем 20 апреля обвиняемый наехал на Вешняковской улице на четырехлетнюю девочку, которая ехала по тротуару на самокате в сопровождении бабушки. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.