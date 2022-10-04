Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

На Wikimedia Foundation и Twitch составлены протоколы за фейки об СВО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд зарегистрировал административные протоколы, составленные Роскомнадзором на фонд Wikimedia Foundation и видеостримминговый сервис Twitch Interactive из-за их отказов удалить запрещенный в России контент.

На Twitch поступило два протокола, на Wikimedia Foundation - один, сообщили "Интерфаксу" в суде. По данным суда, к административной ответственности Wikimedia Foundation Inc. и Twitch привлекаются "из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине".

По ч.2 ст.13.41 КоАП компаниям грозит до 4 млн рублей штрафа за каждое правонарушение.

Новость дополняется

Роскомнадзор Таганский суд Wikimedia Foundation Twitch
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации

Американский сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации

Полиция задержала подозреваемых в шантаже топ-менеджеров госкорпораций

СКР проверяет данные о связях директора ЗАЭС с СБУ

СКР проверяет данные о связях директора ЗАЭС с СБУ

Совфед одобрил законы о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Совфед ратифицировал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Разработаны первые меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

Разработаны первые меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

СМИ сообщили о скорой высылке из Японии одного из российских дипломатов

СМИ сообщили о скорой высылке из Японии одного из российских дипломатов

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики

Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики

Что произошло за день: понедельник, 3 октября

Ликвидирована очередь из автомобилей на границе Астраханской области и Казахстана

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });