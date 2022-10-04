На Wikimedia Foundation и Twitch составлены протоколы за фейки об СВО

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве мировой суд зарегистрировал административные протоколы, составленные Роскомнадзором на фонд Wikimedia Foundation и видеостримминговый сервис Twitch Interactive из-за их отказов удалить запрещенный в России контент.

На Twitch поступило два протокола, на Wikimedia Foundation - один, сообщили "Интерфаксу" в суде. По данным суда, к административной ответственности Wikimedia Foundation Inc. и Twitch привлекаются "из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине".

По ч.2 ст.13.41 КоАП компаниям грозит до 4 млн рублей штрафа за каждое правонарушение.

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