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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

ВГТРК не будет судиться из-за запрета вещания ее телеканалов в Евросоюзе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания не намерена оспаривать в судах приостановку вещания своих каналов в Евросоюзе, сообщил "Интерфаксу" директор Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

Военная операция на Украине

"Это решение было ожидаемым. Разговоры о том, чтобы юридически решать вопросы санкций - безумие. Мы не будем тратить на это деньги и время", - сказал он.

Телеканалы ВГТРК в Европе смотрят русскоязычные жители европейских стран, добавил он. Он считает их "достаточно грамотными, чтобы в интернете находить нужную им информацию".

"Они смогут смотреть нас на нашей платформе "Смотрим", у многих есть спутниковые тарелки, они будут смотреть и там, пока нам не закроют их", - добавил Федоров.

По его мнению, решение ЕС о приостановке вещания каналов ВГТРК на территории союза показывает, что "Запад боится наших аргументов и правдивых фактов".

"Я оптимист, правда путь найдет, вода дырочку отыщет. Мы пройдем через это, нам не надо бояться и огорчаться", - добавил он.

Запрет вещания каналов" Россия РТР/"Planeta RTR" и "Россия 24", а также "ТВ Центр - Международный" вошел в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Санкции не запрещают сотрудникам этих каналов работать в Европе.

"Эти структуры российское правительство использует как инструменты для манипулирования информацией и продвижения дезинформации" о событиях на Украине, "а также пропаганду", с целью дестабилизировать обстановку в соседних с Россией странах, в ЕС и его странах-участницах", говорилось в пресс-релизе Совета ЕС.

ВГТРК Евросоюз Украина Петр Федоров
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