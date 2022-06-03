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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Соратник Навального Рубанов внесен в список Росфинмониторинга

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, запрещен в России за экстремизм) Роман Рубанов внесен в перечень Росфинмониторинга, в который включаются граждане и организации, о которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга 3 июня.

По закону банки должны заморозить деньги фигурантов списка и приостановить их обслуживание.

Рубанов руководил ФБК с 2014 до 2018 года.

В начале 2019 года Алексей Навальный сообщил, что Рубанов стал фигурантом уголовного дела и был объявлен в розыск в связи с неисполнением решения суда об удалении видеоролика с фильмом-расследованием о Дмитрии Медведеве по иску бизнесмена Алишера Усманова. По словам Навального, в конце 2018 года Рубанов уехал из России.

Роман Рубанов ФБК Росфинмониторинг Алексей Навальный
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