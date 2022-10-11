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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Meta и движение "Весна" внесены в перечень Росфинмониторинга

Meta и движение "Весна" внесены в перечень Росфинмониторинга
Фото: Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес американскую компанию Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

В этот же реестр внесено движение "Весна": городская прокуратура Петербурга в сентябре 2022 года попросила суд признать эту организацию экстремистской и запретить ее деятельность в России.

Закон обязывает банки замораживать средства граждан и организаций из перечня Росфинмониторинга и прекращать их обслуживание.

Тверской суд 21 марта 2022 года по иску Генпрокуратуры признал экстремистской Meta Platforms Inc. и запретил ее деятельность на территории России в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram. Решение суда не запрещает деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

Meta сочла решение Тверского суда необоснованным и оспорила. Мосгорсуд 20 июня отклонил ее апелляцию и оставил решение районного суда без изменений. Затем в Тверской суд поступили две кассационные жалобы на его решение.

В России Facebook и Instagram заблокированы.

Meta Весна Росфинмониторинг Петербург Мосгорсуд Генпрокуратура Тверской суд
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