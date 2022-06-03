В Екатеринбурге подняли вопрос о питьевой воде из-за обмеления рек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Засушливая и жаркая погода в прошлом году в Свердловской области, а также недостаточное количество осадков в марте и апреле текущего года привели к низкому уровню воды в реках региона. Об этом сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"После засушливого прошлого года уровень воды был очень низким в реках, ниже наблюдаемых когда-либо в период открытого русла. Пересохли многие (реки - ИФ). Зима была умеренная, с достаточным количеством снега, но по весне этот снег, в частности в марте, испарялся, потому что пополнение снега было незначительным – осадков было немного. И в апреле было не так много осадков, как нужно было бы. (...) Наполняемость рек надо повышать, потому что ежегодно практически в периоды длительного засушья возникает вопрос питьевого водоснабжения Екатеринбурга, и в этом году он тоже уже стоял на заседаниях межрегиональной комиссии", - сказала Шепоренко на пресс-конференции в Екатеринбурге в пятницу.

В том числе низкий уровень воды в реках, по словам синоптика, привел к тому, что половодье в этом году было ниже нормы.

"Половодье было не высоким, оно было ниже нормы. Реки юга нашей области плохо наполнились, на севере было достаточно, там даже были превышения нормы", - сообщила эксперт.

Как сообщалось, в прошлом году на Урале с мая наблюдалась аномально жаркая погода. В частности, уже в первой половине мая дневные температуры на территории Свердловской области поднимались на семь и более градусов выше нормы. Май 2021 года в Екатеринбурге оказался самым жарким за 185 лет метеонаблюдений – в городе днем поднималась до плюс 36-37 градусов. В целом, средняя температура в регионе превышала норму на 7 и более градусов.

Жаркими на Урале оказались также июнь, июль и август.