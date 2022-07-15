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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Мэр Новосибирска заверил, что возможное обмеление Оби не отразится на жизни города

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Прогнозируемое понижение уровня воды ниже навигационной отметки на реке Обь не отразится на системе жизнеобеспечения Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе еженедельной встречи с журналистами в пятницу.

"Изменение режима работы реки и транспорта на реке никак не сказывается на жизнедеятельности города (...) При нынешнем уровне воды – у нас хороший запас, водозаборы работают уверенно, поэтому система жизнеобеспечения работает", - сказал Локоть.

Ранее на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщалось, что с 14 июля минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня.

"Обмеление реки можно наблюдать в нижнем бьефе Оби - от плотины ГЭС. Проектная отметка с 80 сантиметров опустится на порядок", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что обмеление может угрожать судоводителям, "привыкшим пользоваться одними и теми же маршрутами".

Новосибирск
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