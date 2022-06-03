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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Низкий уровень воды в Енисее может сказаться на работе завода "Русала" в Хакасии

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Низкий уровень воды в реке Енисей на участке ниже Саяно-Шушенской ГЭС (актив "РусГидро") может негативно сказаться на работе Саяногорского алюминиевого завода "Русала".

Такая информация была озвучена в пятницу на внеочередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Хакасии. В заседании участвовали представители "РусГидро", водоснабжающей организации – "Хакасские коммунальные системы", региональной диспетчерской службы электроэнергетики, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отмечается в сообщении правительства Хакасии.

"В реке Енисей ниже Саяно-Шушенской ГЭС сейчас отмечается низкий уровень воды. При этом увеличилось число домов частного сектора Саяногорска и соседних населенных пунктов, которые подключились к централизованному водопроводу. В связи с этим возникла необходимость принять меры для недопущения перебоев с водоснабжением жителей, а также Саяногорского алюминиевого завода", - говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивалась необходимость минимизировать потери воды. Для этого коммунальному предприятию требуется оценить состояние водоснабжающей системы, исключить технические неисправности. В то же время ГЭС должна поддерживать уровень воды, не допускать его снижения.

"Нужно наладить взаимодействие этих организаций. Графики пропуска воды гидроэлектростанцией и расхода воды на водозаборе должны быть согласованы, чтобы не допустить критической ситуации", - цитирует пресс-служба правительства председателя республиканского комитета энергетики и тарифного регулирования Манука Данданяна.

Саяногорский алюминиевый завод снабжается электроэнергией с Саяно-Шушенской ГЭС.

Русал Хакасия
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