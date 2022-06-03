Волож ушел с поста CEO "Яндекса" после попадания в санкционный список ЕС

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Аркадий Волож покинул пост CEO группы "Яндекс" после того, как Евросоюз ввел в отношении него санкции, говорится в сообщении интернет-компании.

Он также вышел из совета директоров компании и покинул руководящие должности в "дочерних" международных компаниях "Яндекса".

Компания указывает, что Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами "Яндекса", следовательно, санкции не могут применяться по отношению к самой компании.

При этом Волож не будет не принимать решения по голосованию акциями компании, которые находятся в этом трасте.

"Траст будет голосовать акциями согласно рекомендациям совета директоров. Это обеспечит устойчивость процесса принятий решений и управления компанией", - говорится в сообщении "Яндекса".

Волож передал свою долю в "Яндексе" семейному трасту в 2019 году. Траст Воложа владеет 45,27% голосов "Яндекса".