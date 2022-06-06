Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Экс-CEO и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список, говорится в сообщении интернет-компании.

Согласно сайту Европейского суда, дело, где истцом выступает Волож, в настоящий момент в картотеке отсутствует.

ЕС ввел санкции против Воложа 3 июня. В этот же день он покинул руководящие должности в группе "Яндекс" и ее международных "дочках". Также он вышел из состава совета директоров компании.

Помимо этого, Волож решил не принимать лично участие в голосовании акциями компании, которые находятся в его семейном трасте. Его голоса будут учитываться исходя из рекомендаций совета директоров "Яндекса".

Волож передал свою долю в "Яндексе" семейному трасту в 2019 году. Траст владеет 45,27% голосов "Яндекса".