Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него

Сооснователь "Яндекса" Волож намерен оспорить введение санкций ЕС против него
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Экс-CEO и сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож оспорит решение ЕС о включении его в санкционный список, говорится в сообщении интернет-компании.

Согласно сайту Европейского суда, дело, где истцом выступает Волож, в настоящий момент в картотеке отсутствует.

ЕС ввел санкции против Воложа 3 июня. В этот же день он покинул руководящие должности в группе "Яндекс" и ее международных "дочках". Также он вышел из состава совета директоров компании.

Помимо этого, Волож решил не принимать лично участие в голосовании акциями компании, которые находятся в его семейном трасте. Его голоса будут учитываться исходя из рекомендаций совета директоров "Яндекса".

Волож передал свою долю в "Яндексе" семейному трасту в 2019 году. Траст владеет 45,27% голосов "Яндекса".

Яндекс Аркадий Волож ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем IPO в США и Европе рухнул на 90% в 2022 году

"Газпром" отказался от моратория на банкротство

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн рублей

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

"Агрокомплекс Ткачева" приобрел в Крыму предприятие с 20 тысячами га сельхозземель

Заявка "Газпрома" на прокачку через Украину осталась на уровне 40 млн куб. м

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

"Промсвязьбанк" начал работу на территории ДНР

"Промсвязьбанк" начал работу на территории ДНР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });