Более 40 граждан Канады внесены в российский "стоп-лист" в качестве ответной меры

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры внесла в свой "стоп-лист" несколько десятков граждан Канады, сообщил МИД РФ в пятницу.

"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых - руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Список лиц, пополнившийся 41 канадским гражданином, также опубликован на сайте МИД России.