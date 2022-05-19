Блинкен и Небензя поспорили в СБ ООН о причинах продовольственного кризиса в мире

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании СБ ООН выразил мнение, что действия России спровоцировали продовольственный кризис в мире, а постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ объяснил, почему не согласен с этим утверждением.

"Каждое государство-член ООН должно воздействовать на Россию, чтобы прекратить действия, которые усугубляют кризис продовольствия на Украине и по всему миру", - заявил Блинкен на Совбезе ООН.

Он в очередной раз призвал Россию прекратить блокаду портов в Черном и Азовском морях и разрешить беспрепятственное движение кораблей, поездов и грузовиков с продовольствием из Украины.

В свою очередь, Небензя, выступая после Блинкена, заверил, что не РФ блокирует в Черном море суда, перевозящие зерно. "Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем. Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию Черного моря", - утверждает постпред.

"Вооруженные силы России ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины. Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора", - продолжил он.

Блинкен, рассуждая о продовольственном кризисе, заверил, что западные санкции, по мнению США, не провоцируют такие проблемы.

Небензя с этим не согласился. "В этих условиях позитивную роль могли бы сыграть поставки сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии. Однако на пути нашего экспорта возникает другая искусственная проблема, созданная уже самими западными странами: введенные ими против обеих наших стран незаконные односторонние принудительные меры. Они вредили сельскохозяйственной отрасли и до последних событий на Украине", - заявил он.

"У нас в этом году намечается рекордный урожай пшеницы. В этой связи можем с первого августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт в Новороссийске. Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 млн тонн", - добавил российский дипломат.