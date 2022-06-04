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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Баренцевом море с вертолетами Ка-27

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Баренцевом море состоялись учения по взаимодействию корабельных вертолетов Ка-27 с фрегатом "Адмирал Горшков", сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал взаимодействие с экипажами вертолетов Ка-27 в Баренцевом море. Вертолетчики совершили облет радиотехнических систем корабля и выполнили посадки на палубу фрегата на ходу", - говорится в сообщении.

Совместные задачи с палубной авиацией корабль отработал на завершающем этапе межбазового перехода из Северодвинска в Североморск.

Как сообщил флот, "в настоящее время фрегат находится в главной базе Северного флота - Североморске и занимается подготовкой к очередным выходам в море".

Фрегат "Адмирал Горшков" участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

28 мая Северный флот провел новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, его осуществил фрегат "Адмирал Горшков" в Баренцевом море по морской мишени в Белом море.

Баренцево море Северный флот Адмирал Горшков Ка-27
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