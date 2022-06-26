Российские корабли выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Два больших противолодочных корабля на учении в Баренцевом море "уничтожили" морские и воздушные цели из артиллерийских и зенитных комплексов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"Расчеты боевых частей больших противолодочных кораблей (БПК) "Североморск" и "Адмирал Левченко" отработали элементы ведения морского боя с надводными кораблями, отражения нападения с воздушных направлений и выполнили ряд стрельб с применением артиллерийского и зенитного корабельного вооружения", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, боевые стрельбы по морским и воздушным целям выполняли расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал".

Ранее БПК "Североморск" и "Адмирал Левченко" отрабатывали в Баренцевом море противолодочные задачи совместно с экипажами атомных подлодок Северного флота.