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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Российские корабли выполнили артиллерийские и зенитные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Два больших противолодочных корабля на учении в Баренцевом море "уничтожили" морские и воздушные цели из артиллерийских и зенитных комплексов, сообщили в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"Расчеты боевых частей больших противолодочных кораблей (БПК) "Североморск" и "Адмирал Левченко" отработали элементы ведения морского боя с надводными кораблями, отражения нападения с воздушных направлений и выполнили ряд стрельб с применением артиллерийского и зенитного корабельного вооружения", - заявили в пресс-службе.

По данным штаба флота, боевые стрельбы по морским и воздушным целям выполняли расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал".

Ранее БПК "Североморск" и "Адмирал Левченко" отрабатывали в Баренцевом море противолодочные задачи совместно с экипажами атомных подлодок Северного флота.

Большие противолодочные корабли проекта 1155 имеют на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

В последние годы БПК Северного флота активно используются для выполнения задач в дальних походах в Атлантическом океане, Средиземном море и в Арктике.

Северный флот Баренцево море
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