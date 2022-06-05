Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

После ДТП с автобусом в больницах Кубани остались 12 пострадавших

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Больше десятка пострадавших накануне в ДТП с маршрутным автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края проходят лечение в больницах региона, сообщает в воскресенье краевой оперштаб.

"В Темрюкской ЦРБ находятся 11 пациентов, получивших травмы в результате аварии с маршрутным автобусом. В том числе, три человека - в анастезиолого-реанимационном отделении. Одну пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу №1 Краснодара в сопровождении реаниматолога санавиации. Ухудшения состояния пациентов нет", - говорится в сообщении.

В субботу в медучреждение с места аварии были доставлены 15 человек, из них трое несовершеннолетних. Три человека переведены на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, 4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП четыре человека погибли.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Кубань Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источник сообщил об эвакуации более 300 горняков из-за пожара на руднике в Норильске

Военная операция на Украине

Лавров заявил, что Запад не разрешает Украине вести переговоры с Россией

Что произошло за день: суббота, 4 июня

Военная операция на Украине

Местный житель пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ

Местный житель пострадал при обстреле поселка в Брянской области со стороны ВСУ

В России началась избирательная кампания по осенним региональным выборам

В России началась избирательная кампания по осенним региональным выборам

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 12 июня

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 12 июня

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июня

Бизнесмен Чичваркин, журналисты Кашин и Пивоваров признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 3 июня

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осуждена на 6,5 лет колонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });