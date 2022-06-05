После ДТП с автобусом в больницах Кубани остались 12 пострадавших

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Больше десятка пострадавших накануне в ДТП с маршрутным автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края проходят лечение в больницах региона, сообщает в воскресенье краевой оперштаб.

"В Темрюкской ЦРБ находятся 11 пациентов, получивших травмы в результате аварии с маршрутным автобусом. В том числе, три человека - в анастезиолого-реанимационном отделении. Одну пациентку в тяжелом состоянии доставили в краевую клиническую больницу №1 Краснодара в сопровождении реаниматолога санавиации. Ухудшения состояния пациентов нет", - говорится в сообщении.

В субботу в медучреждение с места аварии были доставлены 15 человек, из них трое несовершеннолетних. Три человека переведены на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, 4 июня в Темрюкском районе Краснодарского края маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП четыре человека погибли.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).