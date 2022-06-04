Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 19 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилось до 19 человек, сообщает краевой Минздрав в субботу.

"Пострадало 19 человек, в том числе трое детей - двое 17 лет и один - 16 лет. Четверо взрослых погибли на месте. 15 пострадавших, в том числе дети, эвакуированы и госпитализированы в Темрюкскую ЦРБ. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В настоящее время санавиация принимает решение об эвакуации в Краснодар тяжелых больных.

Как сообщалось, в Темрюкском районе Краснодарского края в субботу маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП четыре человека погибли. Среди пострадавших есть несовершеннолетние дети.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).