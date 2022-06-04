Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса на Кубани возросло до четырех

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Кубани сообщает, что различные травмы получили все пассажиры, находящиеся в маршрутном автобусе "Темрюк-Приморский", водитель которого утром врезался в дерево.

"Предварительно в результате ДТП пострадали все находящиеся в автобусе граждане, не менее четырех человек погибло. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства отметил, что в автобусе находились порядка 20 человек, точная цифра пока неизвестна.

В свою очередь СУ СКР по краю сообщило в субботу, что после аварии с маршрутным автобусом в Темрюкском районе следственные органы возбудили уголовные дела по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В момент ДТП в салоне находились не менее 17 пассажиров. В ведомстве также сообщили, что в результате аварии погибли четыре человека, есть пострадавшие, которые доставляются в больницу для оказания необходимой помощи.