Экс-адвоката из Китая осудили в Петербурге по делу о похищении соотечественников

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга признал бывшего адвоката из КНР Хуэя Вана виновным в вымогательстве, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант приговорен к семи годам условного заключения, говорится в сообщении.

Вину в инкриминированном преступлении - по ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство) - он признал и раскаялся. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

По информации пресс-службы, Хуэй Ван был адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака в Петербурге. Его роль заключалась в том, что он должен был поддержать адресованные потерпевшим требования о передаче соучастникам под надуманным предлогом 100 тыс. китайских юаней, за что ему было обещано денежное вознаграждение.

В начале 2021 года сообщалось о задержании нескольких приезжих из Китая, в том числе адвоката Балтийской коллегии адвокатов Хуэя Вана. По версии следствия, под предлогом возвращения вымышленного долга они подкараулили на Наличной улице своих соотечественников-студентов петербургских вузов, избили, похитили имущество и насильно поместили в автомобиль, где требовали 100 тыс. китайских юаней. Применяя к студентам физическую силу и отобрав оставшееся имущество, преступники вывезли их в ресторан, откуда потерпевшим удалось сбежать.

В полиции сообщали, что фигуранты могут быть причастны к этнической преступной группировке численностью в два десятка человек.

Предположительно, члены ОПГ занимались в Петербурге разбоями, "крышеванием" туристических фирм, незаконным оборотом наркотиков, драгоценностей и оружия, похищали людей, организовали проституцию и вели нелегальный бизнес.

Полиция установила, что участники группировки создали на улице Кораблестроителей закрытый клуб для соотечественников, на базе которого оказывали землякам юридическую помощь. Кроме того, в этом клубе незаконно удерживали и избивали людей, проводили азартные игры, оказывали услуги интимного характера.

О приговорах другим участникам ОПГ не сообщалось.