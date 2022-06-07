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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 3,2 тыс. человек

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 3,2 тысячи случаев, что стало минимальным значением с середины апреля 2020 года, госпитализированы за сутки почти 1,9 тысячи человек, скончались 73 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 7 июня, в РФ выявлено 3 259 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 866 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 71 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в семи регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о 662 госпитализированных.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 73 человека, накануне штаб сообщал о 64 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 349 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России незначительно снизилось. Количество выявленных случаев за сутки стало минимальным с середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 5 135 человек, или на 47,1% больше в сравнении с 6 июня", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 358 459 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 657 умерших и 17 772 888 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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