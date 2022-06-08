На Сахалине смягчили масочный режим

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Масочный режим смягчили в Сахалинской области, маски теперь требуются только в медучреждениях и при посещении летних детских лагерей отдыха, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области в среду.

По ее данным, губернатор региона Валерий Лимаренко "принял решение о смягчении коронавирусных ограничений", соответствующие изменения внес в свой указ в соответствии с предложениями регионального управления Роспотребнадзора.

"Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и респираторов), а также соблюдение социальной дистанции для граждан остается обязательным только при нахождении в медицинских организациях, аптеках, при посещении учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием и летних загородных оздоровительных учреждений. В иных случаях использование средств индивидуальной защиты и социальное дистанцирование теперь носит рекомендательный характер", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что в марте в Сахалинской области отменили ограничения на проведение массовых мероприятий и разрешили общепиту работать ночью.

Ранее сообщалось, что Сахалинская облдума обратится к губернатору региона и к руководству регионального Роспотребнадзора с предложением - по примеру мэрии Москвы - объявить "ковидную амнистию" и прекратить судебные разбирательства в отношении жителей региона, связанные с коронавирусной инфекцией. По словам депутатов, в облдуму поступил ряд обращений жителей Сахалинской области, "которые попали под судебные решения".