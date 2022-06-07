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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Балтфлот на фоне маневров НАТО задействовал в учениях более 20 кораблей и катеров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 20 кораблей и катеров задействовано в комплексе учений Балтийского флота, сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках проведения плановых учений, в том числе комплексных учений по видам обеспечения, в морских полигонах Балтийского флота находится свыше 20 боевых кораблей и катеров, выполняющих учебно-боевые задачи как одиночно, так и в составе корабельных поисково-ударных групп и корабельных ударных групп", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в учениях задействованы корветы, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера.

Среди прочего в морских полигонах проходит плановое учение по поиску и уничтожению подводной лодки.

"Экипажи корабельных поисково-ударных групп в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", корветов "Стойкий" и "Сообразительный", малых противолодочных кораблей "Уренгой", "Казанец", "Алексин", "Кабардино-Балкария" начали отработку задачи тактического учения по поиску подводной лодки условного противника", - сообщили в пресс-службе.

Корабли совместно с противолодочными самолетами Ил-38 осуществят "ряд учений по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств, а также противолодочного оружия".

В воскресенье в Балтийском море начались крупномасштабные военно-морские учения стран НАТО Baltops-2022.

В них принимают участие 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.

В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

Балтийский флот НАТО
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