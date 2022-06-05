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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Балтийском море в воскресенье начались крупномасштабные военно-морские учения стран-членов НАТО BALTOPS 2022, следует из данных альянса.

В них принимают участие 14 стран-членов НАТО, а также Швеция и Финляндия, которые подали заявление на вступление в Североатлантический альянс.

В общей сложности в учениях задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.

По данным 6-го оперативного флота США, в настоящее время в акватории Балтийского моря находятся три американских боевых корабля - большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого размещены подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также десантный транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл") и ракетный эсминец USS Gravely ("Грейвели"). В воскресенье эсминец зашел для пополнения запасов в польский порт Гдыня, сообщили ВМС Польши.

Балтийском море НАТО BALTOPS
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