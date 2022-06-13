Балтфлот РФ начал учения в Калининградской области с участием более 3 тысяч военных

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники задействованы в учениях с боевыми стрельбами в Калининградской области, сообщил Балтийский флот РФ в понедельник.

"К мероприятиям боевой подготовки привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники, среди которых - танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные артиллерийские установки САУ "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другая техника, стоящая на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса флота", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"По плану оперативного учения на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машины пехоты, танков и артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника", - говорится в сообщении.

Маневры подразделений армейского корпуса в Калининградской области проходят в рамках оперативного учения Балтфлота, в котором участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих, до 60 надводных кораблей, около 45 самолетов и вертолетов, до 2 тысяч единиц боевой и специальной техники.

Ранее в понедельник пресс-служба Балтфлота сообщила, что российские корабли на учении в Балтийском море выполнили электронные (условные) пуски крылатых ракет "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн ВКО "Алмаз-Антей") по условным целям - кораблям и отдаленным наземным объектам "противника".

Также в понедельник Балтфлот сообщал об электронных пусках на учениях ракет береговых комплексов "Бал" на по целям, имитирующим корабли условного противника.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Основные пункты базирования - Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Ленинградская область).