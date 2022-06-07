РФ ждет гарантии неповторения ситуации с задержанием лайнера "Аэрофлота" в Шри-Ланке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - России нужны гарантии неповторения ситуации с задержанием самолета "Аэрофлота" в Коломбо для рассмотрения вопроса о возобновлении полетов в Шри-Ланку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, получали ли в Москве просьбу бывшего президента Шри-Ланки Майтрипала Сирисена к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть решение о прекращении полетов в эту страну, что грозит ланкийскому турбизнесу крахом.

"Нет, не получали", - ответил Песков.

"Для того, чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно с нашим самолетом "Аэрофлота", - подчеркнул он.

По словам Пескова, "если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность".

Ситуация с самолетом "Аэрофлота" в Шри-Ланке

Как сообщалось, в прошлый четверг Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на сутки. В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ: Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

"Аэрофлот" после этого сообщал, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

В понедельник, 6 июня, суд Шри-Ланки приостановил действие постановления, запрещающего самолету Airbus A330 "Аэрофлота" вылететь из Коломбо.