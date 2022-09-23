"Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы на Шри-Ланку

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 9 октября возобновит рейсы из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка), сообщил перевозчик в пятницу.

На начальном этапе рейсы будут выполняться дважды в неделю.

С 30 октября возобновятся полеты в Бангкок (Таиланд), также сообщила компания, они будут выполняться семь раз в неделю. А со 2 ноября авиакомпания будет выполнять до трех рейсов в неделю в Гоа (Индия).

Полеты по этим направлениям будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A330.

Рейсы на Шри-Ланку "Аэрофлот" приостановил в июне после ареста самолета компании в аэропорту Коломбо. Как сообщалось, Airbus A330 компании прилетел в столицу Шри-Ланки, чтобы забрать пассажиров и совершить обратный рейс в Москву, но не смог вылететь из-за запрета местного суда - тот получил жалобу от ирландской компании, аффилированной с лизингодателем самолета. Спустя несколько дней суд все же приостановил действие постановления, и A330 смог покинуть Шри-Ланку.

О планах открыть в зимнем расписании рейсы из Москвы в Бангкок и Гоа ранее сообщал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Среди других рассматриваемых направлений он называл египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, Дубай.