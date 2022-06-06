Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд Шри-Ланки в понедельник приостановил действие постановления, запрещающего самолету Airbus A330 "Аэрофлота" вылететь из Коломбо, пишет местный информационный портал News First.

Действие приказа было приостановлено после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором, отмечает издание.

Как сообщалось, в прошлый четверг Airbus A330 "Аэрофлота" прибыл в Коломбо, чтобы совершить обратный рейс в Москву. Вылет, однако, не состоялся и был перенесен на сутки. В пятницу самолету компании также не удалось вылететь в РФ: Высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий A330 покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. Жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

"Аэрофлот" после этого сообщал, что приостанавливает выполнение рейсов в Коломбо "в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку". Продажа билетов на рейсы была закрыта.

Росавиация сообщала, что работает над урегулированием вопроса задержания A330 "Аэрофлота". МИД РФ в пятницу заявил протест послу Шри-Ланки в Москве.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники российских авиакомпаний за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.