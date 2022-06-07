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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Шойгу обсудил с турецким коллегой Украину, проблему вывоза зерна и Сирию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министры обороны России и Турции обсудили по телефону обстановку в Сирии и на Украине, а также проблему вывоза украинского зерна, сообщили в Минобороны РФ.

"По инициативе турецкой стороны 7 июня состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии", - заявили в Минобороны России.

"Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе переговоров отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии для поддержания долговременной стабильности в регионе.

"Российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены", - сказали в министерстве.

Ранее во вторник Шойгу на селекторном совещании заявил, что морские порты Мариуполя и Бердянска на Украине работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

Минобороны РФ Турция
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