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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Из Запорожья в Крым отправили первый поезд с зерном

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Из подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым отправили первый товарный состав с зерном, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что состав... в направление Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

В ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз, надеется Балицкий.

"И это будет не 11 вагонов, а это будут сотни вагонов, тысячи вагонов. Естественно, наши фермеры получат деньги, которые им очень будут актуальны, чтобы они могли посеять следующий урожай", - добавил он.

Как пояснили "Интерфаксу" в военно-гражданской администрации Мелитопольского района, регион всегда славился высокими урожаями зерновых культур.

"Поэтому, естественно, ближайшие страны рассматриваются в качестве экспортеров", - отметили там.

Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Ранее 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что восстановлена возможность пустить поезда на шести железнодорожных участках между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом общей протяженностью 1200 км. "Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон", - добавил он.

Железнодорожное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в конце 2014 года. 11 марта 2022 года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что восстановлено техническое железнодорожное движение от Крыма до Херсона.

Хроника 24 февраля – 07 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Мелитополь Евгений Балицкий Крым
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