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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Выборы назначены пока в девяти регионах РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Решение о назначении выборов в сентябре принято в девяти регионах России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"На 11 часов сегодняшнего дня у нас приняты решения о назначении выборов уже в девяти наших субъектах РФ", - сказала Памфилова на заседании комиссии в среду.

По ее словам, в пяти регионах назначены выборы высших должностных лиц - в Карелии, Удмуртии, Свердловской, Тамбовской и Ярославской областях. Выборы депутатов Госсовета назначены в Удмуртской Республике.

Дополнительные выборы депутатов законодательных органов государственной власти назначены в пяти регионах – в Марий Эл, Костромской, Самарской, Тамбовской областях, а также в городе Севастополе.

В сентябре текущего года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами Государственного Совета), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

ЦИК Элла Памфилова
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