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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Песков опроверг планы по отмене прямых выборов глав некоторых регионов

Песков опроверг планы по отмене прямых выборов глав некоторых регионов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вопрос об отмене или переносе прямых выборов губернаторов в ряде регионов в настоящее время не обсуждается в актуальном плане, никаких решений на этот счет не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось, никакого актуального обсуждения не ведется, поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно", - сказал Песков.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в некоторых регионах из тех, где они намечаются.

По данным издания, с просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации.

Источники издания в администрации президента допустили вероятность, что регионам будет предоставлена возможность поменять законодательство и восстановить голосование по кандидатуре главы в законодательном собрании.

"Менее вероятным сценарием может быть перенос региональных выборов решением Центризбиркома. Впрочем, пока решений об отказе от прямых губернаторских выборов нет", - пишет газета.

Дмитрий Песков
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