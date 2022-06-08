Эксперты нашли переделанную систему газоанализа после взрыва на шахте "Листвяжная"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Экспертная группа по расследованию технических причин ноябрьской аварии на кузбасской шахте "Листвяжная", в результате взрыва на которой погиб 51 человек, обнаружила там многочисленные нарушения.

"Датчик метана, который висел на нижнем сопряжении лавы, был забит какой-то тканью, чтобы вывести его из строя. У погибшего комбайнера взяли прибор, он работал. Расшифровка показания прибора показала концентрацию (газа - ИФ) до 7% до момента взрыва", - сообщил в среду руководитель экспертной группы Дмитрий Мещеряков на заседании об итогах расследования технических причин аварии.

По его словам, накануне взрыва руководители шахты спускались в лаву, и на их приборах были зафиксированы концентрации газа, превышающие норму.

"Также обнаружен блок, сделанный умельцами газозащитной службы, которым они с помощью ручного управления включали и выключали то, что им надо было. То есть система "Микон" (шахтная газоаналитическая многофункциональная система - ИФ) была переведена в режим ручного управления", - отметил Мещеряков.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Также возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.

15 декабря 2021 года суд арестовал экс-гендиректора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова, председателя совета директоров "СДС-Угля", президента и владельца холдинга "Сибирский деловой союз" (СДС) Михаила Федяева, а также главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова по делу о гибели людей в шахте.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ, Федяеву - ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь".